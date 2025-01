L'allenatore Walter Novellino ha commentato a Radio Bruno l'attuale situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "La Fiorentina nell'ultimo periodo ha pagato gli infortuni e le indisponibilità. Stasera a Monza è molto importante per il cammino dei viola. Fino a poco tempo la fa squadra viola stava andando alla grande, deve crederci perché può puntare alla Champions.

Colpani? A me piace tanto anche se non sta vivendo un periodo semplice. Anche Gudmundsson è un giocatore che per me è molto forte. Forse non è al 100% della condizione fisica e non rende come dovrebbe".