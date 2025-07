Il nome di Dodô rimane sulla lista della Juventus. Come scrive il Corriere dello Sport, l'esterno è una delle urgenze di casa bianconera per questa prima fase di mercato e Comolli sta mettendo a punto un piano di mercato per riparare un paio di “falle” nella rosa.

I contatti con i bianconeri

Il terzino viola fu contattato da Giuntoli già a marzo e la Juventus lo ha risentito prima che il calciatore andasse in vacanza, con la promessa di aggiornarsi a metà luglio. Dodô ha ricevuto dalla Fiorentina una proposta di rinnovo e si continua a lavorare per un discusso prolungamento.

E Dodô che fa?

Il suo accordo con i viola scade nel 2027, ma la Fiorentina ha già iniziato a guardarsi intorno nel caso in cui l’interesse bianconero si trasformasse in un’offerta. Come scrive il quotidiano, di fronte a una concretizzazione dell'affare il calciatore non solo vacillerebbe, ma chiederebbe di partire.

La richiesta (inamovibile) della Fiorentina

Commisso lo valuta 30 milioni di euro e, come ha già dimostrato alla Signora nei giorni della trattativa per Nico Gonzalez, le cifre che chiede poi le pretende, accettando al massimo di venire incontro al venditore tramite le modalità di pagamento. La Juventus intanto prova a raccimolare il gruzzoletto per dare l'assalto al brasiliano.