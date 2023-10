La Nazione: Metamorfosi argentina, il tuttofare viola

A pagina 4 dell'inserto sportivo de La Nazione, grande spazio per: “Metamorfosi argentina Difende, imposta e segna Quarta, il tuttofare viola E per tanti ricorda Baresi”. Sottotitolo: “Italiano lo fa sganciare dal reparto arretrato: lui partecipa alla manovra e si diverte”. In taglio basso: “Beltran in campo con Nzola Prove tecniche di convivenza”.

A pagina 5 leggiamo: "Il futuro è già presente Vannucchi e Martinelli appena 33 anni in due La porta è in buone mani". E di spalla: "Viola sta che spasso Il sosia di Aristoteles e la tattica del 5-5-5".