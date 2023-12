Galliani: "Il Monza è l'unica squadra in Italia, insieme alla Fiorentina, a far allenare insieme tutti i suoi tesserati"

Alla terza edizione dell’evento natalizio “Ac Monza Christmas Talent”, dedicato al Settore Giovanile biancorosso, ha parlato anche l'ad Adriano Galliani. Queste le sue parole che fanno riferimento anche al Viola Park della Fiorentina:

"Siamo in Serie A per il secondo anno consecutivo, la nostra Primavera sta giocando per la prima volta in Primavera 1 e siamo l’unica squadra italiana, insieme alla Fiorentina, che permette a tutte le sue squadre giovanili di allenarsi nello stesso Centro Sportivo. Tutto questo grazie al Presidente Silvio Berlusconi. Il Monza resta il nostro primo pensiero tutti i giorni”.