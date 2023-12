Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, al termine dell'incontro avuto con il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, e il sindaco di Empoli, Brenda Barnini ha detto: “Abbiamo consultato la Barnini e abbiamo capito che, ad oggi, non ci sono le condizioni per un trasferimento della squadra ad Empoli. Incontro approfondito e cordiale".

Altre soluzioni

Poi ha aggiunto: “A questo punto lavoriamo ad altre soluzioni, abbiamo tempo per farlo e la collaborazione con la Fiorentina c'è ed è totale per trovare la migliore soluzione possibile”.

I lavori al Franchi diventano realtà

Intanto ci sono novità anche sul Franchi: “Oggi alle 15 si apriranno le buste, la commissione si riunirà per valutare la migliore delle due offerte arrivate e i lavori al franchi diverranno realtà. Io non cerco rivincite, ma soluzioni per la mia città. Ognuno farà i propri esami di coscienza, io non ho mai mollato e sto ancora coi piedi per terra: il percorso è ancora lungo ma i passi avanti ci sono”.