Meno fuochi d'artificio e più solidità sul mercato. E ora parlare di Fiorentina A e Fiorentina B non è più fuori luogo

Si è da poco concluso il mercato estivo in casa Fiorentina, con pochi fuochi d'artificio, tanto lavoro e solidità, per una rosa data a Pioli molto più profonda e strutturata rispetto alle ultime viste a Firenze.

Una rosa profonda

La analizza La Nazione, che sottolinea come parlare oggi di una Fiorentina A e una Fiorentina B non è più fuori luogo. Se lo scorso anno per sostituire Kean o Gudmundsson Palladino doveva dare fiducia a Beltran e Kouamé, quest'anno il reparto offensivo è molto più assortito con l'arrivo di Dzeko e Piccoli.

Tante scelte per la difesa

Anche la difesa può godere di ampie rotazioni, con Comuzzo, Pongracic e Ranieri che sono i riferimenti principali, ma con Kouadio e Kospo pronti a dare fiato a destra, Pablo Marì al centro e Viti al posto del capitano.