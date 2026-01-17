Un Inter schiacciasassi si impone sull'Udinese e allunga ancora un po' sulle inseguitrici. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prosegue la ventunesima giornata di Serie A con l'incontro tra Udinese e Inter del Bluenergy Stadium: i nerazzurri si impongono per 0-1 e ora allungano sulle inseguitrici.

La cronaca della partita

L'Inter parte forte sin dai primissimi minuti e sfiora già il gol dopo appena 5 minuti, ma il tiro di Dimarco finisce di poco a lato. Poco male per i nerazzurri, perché al 20simo arriva la rete del vantaggio con Lautaro Martinez bravo a proteggere palla - su solita sponda di Esposito - e battere Okoye sul palo lontano. Il primo tempo scivola via così: nel secondo l'Inter trova il raddoppio, ma annullato per fuorigioco. Finirà dunque così, con la vittoria di misura degli uomini di Chivu.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 49, Milan 43, Napoli 40, Roma 39, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 22, Genoa 19, Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Pisa 14, Verona 13.