Chiarugi: "Palladino è preparato, le parole di Galliani non hanno prezzo. Colpani? Un fac-simile di Gonzalez, non spero in una cessione"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Luciano Chiarugi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola: “Sappiamo bene che Palladino è un allenatore molto attento e preparato, è importante che i tifosi lo sostengano. Le parole di Galliani non hanno prezzo e i fatti gli danno ragione, viste le belle cose a Monza”.

“Colpani fac-simile di Gonzalez”

Su Colpani: “Lo vedo come un fac-simile di Nico Gonzalez. Spero che non si vada incontro a una sua cessione, è un calciatore forte che ha bisogno di sentirsi libero in campo. Non sarebbe semplice rinunciare a lui”.