L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Valeri Bojinov è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare della situazione in casa viola, a cominciare dal difensore Marin Pongracic: “Uno dei migliori difensori dello scorso campionato. In generale mi aspetto una bella Fiorentina con Palladino alla guida. Anche perché è arrivato Kean e arriveranno altri calciatori di livello”.

“Palladino migliorerà ciò che ha fatto Italiano”

Su Palladino: “Migliorerò ciò che ha fatto Italiano, che comunque ha lasciato ottime cose. Si può ripartire dalle finali che, seppur perse, hanno dato consapevolezza. Adesso la Fiorentina ha un ragazzo intelligente in panchina”.