Va male anche a Italiano e al Bologna, che perde a Birmingham e saluta l'Europa League. Che rovescione stavolta il Betis

Aveva poche speranze anche il Bologna di Italiano nel ritorno del suo quarto di finale di Europa League, sul campo dell'Aston Villa: dopo l'1-3 dell'andata, stasera è finita 4-0 a Birmingham. A segno Watkins, Buendia e Rogers nel primo tempo, timbro finale di Konsa nella ripresa.

Sugli altri campi, clamoroso rovescione interno del Betis che era andato sopra 2-0 con il Braga, dopo aver pareggiato 1-1 all'andata. Poi la rimonta dei portoghesi che hanno vinto per 4-2, passando il turno. In semifinale anche Nottingham Forest e Friburgo.