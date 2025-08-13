Corriere dello Sport-Stadio: Mandragora, il primo sì. Pioli lo vuole
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Pioli lo vuole”. E ancora: “Svolta Mandragora si sblocca il rinnovo”.
Pagina 14
Apertura sul mercato: “Viola, la Russia per Beltran”. Sottotitolo: “Zenit e Spartak Mosca sulle sue tracce: la Fiorentina ha fretta di chiudere. Nuove voci su Piccoli”. In taglio basso: “Squadra strutturata, Pioli la rifinisce”.
Pagina 15
Ecco ripreso il tema della prima: “ Mandragora con pazienza: c'è il primo sì”. Occhiello: “Dialogo aperto e volontà di continuare assieme: il rinnovo dopo lo stop di mercato?”.
💬 Commenti (1)