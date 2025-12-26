Nel presentare la sfida di domani contro la Lazio, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic è tornato sulla pesante sconfitta con la Fiorentina: “E' stata una brutta prestazione, e dispiace perché nei primissimi minuti l'avevamo approcciata bene. In dieci si può perdere, ma bisogna almeno provare a fare la prestazione e salvare la faccia. Non è possibile che una squadra cambi volto così, come abbiamo fatto noi tra Napoli e Fiorentina. Non si possono prendere cinque gol in quella maniera”.

“Zaniolo è maturato molto”

Poi ha aggiunto: “Ci sono tanti casi di squadre che anche in dieci sono riuscite a ottenere punti o comunque a giocarsela, ma rientrare negli spogliatoi sotto di tre gol ci ha tagliato le gambe. In trasferta e contro una Fiorentina che ha valori diversi rispetto alla posizione in classifica non c'era modo di risalire da quel punteggio. Zaniolo? Rispetto al passato è maturato molto, a volte è persino fin troppo autocritico. Non ha nessun problema con compagni di squadra, nel calcio a volte i conflitti capitano soprattutto in caso di partite brutte come quella con la Fiorentina”.