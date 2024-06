Grande soddisfazione per l'ex Fiorentina Natali: a 16 anni il figlio Andrea firma con i campioni di Germania

E' arrivata l'ufficialità per un trasferimento che renderà senz'altro orgoglioso un ex difensore della Fiorentina. Stiamo parlando di Cesare Natali, il cui figlio Andrea è uno dei migliori prospetti del calcio italiano.

Nella squadra campione di Germania

Campione d'Europa con l'Italia Under 17, Andrea Natali ha appena firmato con il Bayer Leverkusen che lo ha prelevato dalle giovanili del Barcellona. La squadra vincitrice dell'ultima Bundesliga lo reputa un innesto importante in prospettiva e, considerando che in Germania non hanno paura a lanciare giovani talenti, c'è da immaginarsi che sentiremo parlare presto di questo figlio d'arte.