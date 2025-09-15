Gudmundsson costretto a tornare in tribunale. Una trasferta che gli farà saltare un'importante gara

Albert Gudmundsson non ha potuto essere della partita contro il Napoli. L'attaccante della Fiorentina dovrebbe fare il suo ritorno in squadra per il prossimo match contro il Como.

A novembre l'appello

Ma per l'islandese si avvicina anche un altro appuntamento extracalcistico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il giocatore sarà ascoltato il 5 e il 6 novembre dalla Corte d’Appello di Kopavogur, a poco meno di dieci chilometri da Reykjavik. Si parlerà ancora dei fatti risalenti all’estate del 2023: il giocatore era stato accusato di “cattiva condotta sessuale” da una ragazza, rimasta anonima per motivi di privacy.

Una trasferta di Conference che (forse) dovrà saltare

In primo grado era arrivata per lui una sentenza di assoluzione. Sentenza che però è stata impugnata dalla Procura della Repubblica di Reykjavik. A novembre Gud, dovrà dunque recarsi in patria, nei giorni immediatamente precedenti alla partita di Conference League contro il Mainz, probabilmente la più difficile di tutto il maxi girone per i viola, alla quale, difficilmente prenderà parte. Terminato il dibattimento ci saranno massimo quattro settimane per pronunciare la sentenza.