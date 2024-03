Si avvicina Fiorentina-Atalanta: tra una settimana le due squadre si sfideranno al ‘Franchi’ per la semifinale di andata di Coppa Italia. I tifosi nerazzurri, intanto, protestano per le restrizioni imposte nella vendita di biglietti per la trasferta a Firenze.

“Una scelta vergognosa!”

Questo il comunicato della Curva Nord di Bergamo: “Diamo la carica… oltre ogni restrizione! Anche questa volta, per la semifinale di Coppa Italia contro i viola, è stato introdotto l'obbligo di fidelity card, una scelta vergognosa! Il calcio è di tutti, è passione e aggregazione. Pertanto, noi ragazzi della curva invitiamo tutto il popolo atalantino a Zingonia il giorno di pasquetta, per assistere all'allenamento delle 15:30 e dare la carica alla squadra. Portiamo l'Atalanta alla vittoria!”.