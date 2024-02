L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio della partita di ieri contro il Frosinone, toccando vari temi, dal portiere allo schieramento viola scelto da mister Italiano.

‘Bene la rete segnata ma adesso occorre coinvolgere di più Belotti’

“Belotti è un centravanti da area di rigore, lo abbiamo visto. A Beltran piace girare intorno all'attaccante, non giocando spalle alla porta. A fine partita però Belotti ha tirato una volta sola in porta e ha fatto un gol. Hai comprato un centravanti da area di rigore e comunque ha tirato una volta sola un porta. Poi è stato bravo, lì ci sa stare e lo ha dimostrato. Ora dobbiamo metterlo nelle condizioni di farlo tirare di più”.

'Terracciano ancora protagonista, Bonaventura? Non so se…'

E ancora: “Non eravamo da retrocessione 15 giorni fa, non siamo campioni del mondo dopo aver battuto il Frosinone. Ancora una volta Terracciano è stato protagonista e c'ha messo la firma sulla partita. E' un portiere affidabile. Quando ce l'hai alla fine lo senti e nelle ultime partite è sempre stato determinante. Non so se si è incrinato il rapporto con la società e Bonaventura, ma nel caso potrebbe essere anche lui il centrocampista centrale per il prossimo anno che manca alla Fiorentina. Perché no? Lo faccio correre meno e gli faccio fare partite più pulite".