La Nazione: A Dzeko serve tempo Fascino tridente, ma…

Due pagine dedicate da La Nazione alla Fiorentina.

Pagina 2

Apertura con: “Due settimane per essere pronti Gioco e identità, segnali positivi”. Sottotitolo: “La forma migliora, ma il 21 sarà già Conference. La ricerca della personalità e gli obiettivi di Pioli”. Tra le indicazioni del precampionato: “A Dzeko serve tempo Fascino tridente, ma…”.

Pagina 3

Spazio per: “Pietro Comuzzo, viola dentro”. Di spalla infine: “Prima seduta di Sohm E sabato c'è lo United”.