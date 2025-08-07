La Nazione: A Dzeko serve tempo Fascino tridente, ma…
Due pagine dedicate da La Nazione alla Fiorentina.
Pagina 2
Apertura con: “Due settimane per essere pronti Gioco e identità, segnali positivi”. Sottotitolo: “La forma migliora, ma il 21 sarà già Conference. La ricerca della personalità e gli obiettivi di Pioli”. Tra le indicazioni del precampionato: “A Dzeko serve tempo Fascino tridente, ma…”.
Pagina 3
Spazio per: “Pietro Comuzzo, viola dentro”. Di spalla infine: “Prima seduta di Sohm E sabato c'è lo United”.
