Non perderemo la terza finale consecutiva, perché non la giocheremo. A scornarsi con il Chelsea sarà il Betis. Squadra superiore alla Fiorentina, per gioco, individualità e, soprattutto, per quello che può attingere dalla panchina. Chi è entrato per loro (Ezzalzouli in particolare) ha dato un apporto notevole. Chi è entrato per noi ha sensibilmente peggiorato la prestazione della squadra.

Pensare che dopo il vantaggio degli spagnoli, i viola erano riusciti a ribaltare la situazione pareggiando la sconfitta di Siviglia. E nella ripresa c’è stato un momento in cui sembrava che la Fiorentina potesse segnare da un momento all’altro la terza rete. O forse sono state solo illusioni da tifoso. Fatto sta che il Betis ha avuto molte più occasioni dei viola per incrementare il bottino: una traversa, un palo e svariate parate di De Gea.

Anche la Fiorentina ha avuto qualche altra occasione, ma niente di paragonabile. Sportivamente, all’inizio di un match, si usa dire “vinca il migliore”. Nereo Rocco, quando allenava il Padova, rispondeva “sperem de no”. Ieri sera hanno vinto i migliori. Ora restano tre gare di campionato con una speranza microscopica di non dover archiviare questa stagione come fallimentare. Anche se qualcuno proverà a dimostrare il contrario…

De Gea – 6,5 – Tre parate salva porta, una leggera incertezza che favorisce la rete di Antony.

Adli – 5 – Perde palla o non vi arriva per le movenze da moviola. Qualche lancio illuminante arriva dal suo piede: troppo poco.

Palladino – 5 – Non prova neanche a creare qualche sorpresa per gli avversari. Squadra che sfrutta i calci piazzati ma il gioco continua a latitare drammaticamente.

