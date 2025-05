De Gea: 7,5 Dieci minuti per allungarsi su una palla dentro di Isco che si era magicamente trasformata in un insidioso tiro in porta. E' ancora una volta straordinario al 22' su Antony e il suo rasoterra indirizzato all'angolino. Poi il suo ex compagno di squadra spara una punizione diabolica che va a insaccarsi a fil di palo, dalla sua parte. Chapeau all'attaccante del Betis. E mentre i tempi regolamentari stanno per scadere decide di indossare per l'ennesima volta il mantello a togliere due palloni destinati a terminare in fondo al sacco.

Pongracic: 5,5 Probabilmente è ancora a cercare di recuperare il terreno perso su Ezzalzouli. Zaniolo: SV.

Comuzzo: 6,5 La lezione dell'andata gli è servita eccome. Bakambu non passa nemmeno per sbaglio. Il giocatore da lui marcato riesce solo a girarsi nell'azione sfociata nella rete del pari del Betis.

Ranieri: 5,5 Cerca di fermare Antony in ogni modo possibile, perfino utilizzando l'arma psicologica (leggasi provocazione). Resta però in terra di nessuno sull'azione che purtroppo decide l'eliminazione della Fiorentina, vedendo invece il brasiliano del Betis andare a servire il migliore degli assist possibile per Ezzalzouli.

Dodô: 6 Già vederlo in campo è un mezzo miracolo, non potevamo chiedere di più di quanto fatto, sarebbe stato ingiusto nei suoi confronti che ha stretto i denti pur di esserci. Colpani: 6 Fa coperture discrete…come difensore.

Mandragora: 6 Due calci d'angolo battuti dentro, un'occasione clamorosa fallita da Comuzzo e un gol di testa di Gosens. Quello che sbaglia meno in linea mediana, ma che costruisce il giusto.

Adli: 5 La quantità di palloni persa tra trequarti difensiva viola e centrocampo è a livelli industriali. Tutte ripartenze potenzialmente pericolose. Dalla sua ci sono un paio di corner battuti bene (uno tramutato in gol da Gosens) che però non lo mettono al riparo dalla sostituzione all'intervallo. Richardson: 5,5 Serve per fare la diga, ma chiedergli un qualcosa di più è fantascienza. Anzi, è più facile che sbagli anche passaggi elementari che possono far ripartire gli avversari.

Fagioli: 5,5 Per larghi tratti sembra Adli due. Ci mette un bel po' prima di cominciare a cambiare passo. Costretto a spendere un giallo per fermare un pericoloso contropiede del Betis. Folorunsho: 5,5 Corsa tanta, ma lucidità poca.

Gosens: 8 Vista la giornata…è il nostro papa, la nostra guida spirituale, quello che con la sua cabeza infila la porta del Betis da tutte le posizioni. Parisi: 5,5 Appena entrato, i biancoverdi sfondano dalla sua parte.

Gudmundsson: 5,5 Non si capisce ancora se tutto quel partire da lontano gli sia richiesto da Palladino o sia una ‘licenza’ tutta personale. Certo è che così partecipa al gioco ma tirare in porta diventa una chimera. Beltran: 5 Fornisce il nulla alla causa.

Kean: 5,5 Mette alto dal limite nel primo tempo. Ci prova, ma non riesce a sfondare, anzi spesso rimbalza sul muro avversario.

Palladino: 5 La Fiorentina riesce a far male al Betis solo su calcio d'angolo e nulla più. Per il resto ci sono i singoli che spiccano e tengano a galla la barca, ma una parvenza di gioco non si vede e siamo a fine stagione ormai.