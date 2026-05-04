La Fiorentina è vergognosa ma ormai manca un punto alla fine dello strazio, rilancio Champions per la Roma. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina ha scelto il modo peggiore per perdere la partita sul campo della Roma: un 4-0 senza appello, senza voglia, senza nulla, forse condizionato anche dalla sconfitta in extremis della Cremonese. Un'aggravante, non certo una spiegazione.
Le reti di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli scavano il solco che serve alla Roma per avvicinare la zona Champions, alla Fiorentina manca solo un punto per la salvezza matematica e la fine dello strazio.
La nuova classifica
La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 82, Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62, Atalanta 55, Lazio 51, Sassuolo 49, Bologna 49, Udinese 47, Parma 42, Torino 41, Genoa 40, Fiorentina 37, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18.
💬 Commenti (6)