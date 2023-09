L’ex Fiorentina Massimo Gobbi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare degli attuali esterni difensivi viola: “Biraghi è una certezza, il capitano, uno che dà tanto alla squadra. Parisi ha grandi margini di miglioramento, sicuramente un grande talento in prospettiva, ma è appena arrivato e probabilmente non dava ancora le giuste garanzie per partire titolare a San Siro. Stesso discorso potrei farlo per Kayode, evidentemente durante la settimana non aveva convinto Italiano al punto di schierarlo al posto di Dodò. Forse è anche un modo da parte di Italiano per difendere questi giovani, per non rischiare di bruciarli".

E poi sul gioco di Italiano: “Di sicuro quel tipo di atteggiamento espone i centrali difensivi a tante difficoltà, da uno sforzo fisico maggiore alla necessità di fare delle letture molto complicate. Detto ciò, se andiamo ad analizzare i gol subiti contro il Lecce e il primo contro l'Inter, nascondo tutti da errori in impostazione dal basso. Questo per dire che non è sempre una questione di contropiede”.