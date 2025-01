Il giornalista e noto tifoso della Fiorentina Massimo Sandrelli ha commentato alcuni dei principali temi in casa viola, in vista di Fiorentina-Torino di domani.

“Ricordo bene la ventata di novità che ha portato Gudmundsson all'arrivo, ora si è appannato invece: o c'è un vero problema fisico, o sennò dev'essere per forza un problema di gestione. I giocatori importanti, con queste qualità, vanno curati più degli altri perché se si appannano poi si perde la qualità che possono mettere in campo. Colpa di Palladino? Allenatore giovane, credo paghi un po' di inesperienza nella gestione dello spogliatoio: penso a Biraghi mandato via, a Quarta, alla gestione Pongracic… Qualcosa sicuramente ribolle nello spogliatoio, e si vede perché si riflette negativamente sulla squadra"

“Colpani lo conoscevo poco prima che venisse a Monza, ma ricordo un giocatore completamente diverso, era svelto e con un gran tiro. Le sue prestazioni non sono migliori di quelle di Gudmundsson, eppure lui gioca il doppio dei minuti. La società deve intervenire e parlarne, c'è troppa confusione: come pensano di fare mercato così, con le idee confuse?”

“Spero di vedere segnali da squadra vera, anche da un punto di vista tattico: questa è la stessa squadra delle 8 vittorie di fila, non possono essere un caso, ora si è sicuramente rotto qualcosa e non si capisce cosa: non si può continuare ad usare l'alibi di Bove, qualcosa deve cambiare”.