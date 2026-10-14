Fiorentina, ecco l'arbitro incontrato nella sfida decisiva per la salvezza della scorsa stagione

La partita tra Fiorentina e Como di domenica prossima (fischio d'inizio previsto per le 15), sarà diretta da Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Precedenti con la Fiorentina

In totale sono 13 e c'è un bilancio positivo con lui perché ci sono state 7 vittorie viola, 3 pareggi e sconfitte. La scorsa stagione incrociato una sola volta ma c'è da dire che è stata decisiva per la salvezza della Fiorentina, perché parliamo del netto successo per 4-1 in casa della Cremonese. Uno scontro diretto drammatico che ha indirizzato il prosieguo del campionato per entrambe le squadre.

L'ultimo KO

L'ultima sconfitta con lui risale al 23 febbraio 2025. Ci riferiamo all'1-0 conquistato dal Verona contro i gigliati, tra le mura amiche del Bentegodi.