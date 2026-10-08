Il momento d'oro di Ndour non passa inosservato. Una nazionale piomba su di lui, ma...

Il buon inizio di stagione con la Fiorentina e l'exploit con la maglia della Nazionale Under 21 di Silvio Baldini hanno fatto si che il centrocampista viola Cher Ndour diventasse una vera e propria star: il suo gol da oltre 70 metri contro la Polonia ha già fatto il giro del mondo. E chiaramente il classe 2004 cosi facendo ha attirato su di lui l'interesse di tanti, e non parliamo soltanto di club.

L'ultimo anno e mezzo ha portato Ndour sulla cresta dell'onda

Come riportato nel pomeriggio da Cronache di Spogliatoio infatti l'ultimo anno e mezzo del centrocampista viola hanno fatto si che una Nazionale si interessi a lui. Si avete capito bene una nazionale maggiore. Questo perche, secondo regolamento Fifa, un giocatore può cambiare nazionale di calcio finche non viene convocato e utilizzato con una nazionale maggiore. Ci ricordiamo tutti le partite di giugno contro Grecia e Lussemburgo dove Ndour ha vestito e onorato a maglia numero 10 azzurra, il problema però è un altro: in quanto amichevoli, non prendono valenza ufficiale e per questo il giocatore può ancora scegliere se cambiare maglia o meno.

Il Senegal lo vuole convocare ma il giocatore non cede

Ad interessarsi a Ndour è stato il Senegal, nazionale di nascita del padre. Il giocatore come riportato da Cronache però, nonostante sia comunque onorato dell'interesse, ha comunque comunicato di voler dare precedenza alla Nazionale Italiana. E Roberto Mancini si sfrega le mani..