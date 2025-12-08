Zazzaroni: "I giocatori della Fiorentina non hanno palle. Con uno come Moggi, Gudmundsson..."

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, all'interno del podcast Numer1 ha parlato senza mezzi termini della crisi vissuta dalla Fiorentina.

“Fiorentina un disastro”

“La Fiorentina è un disastro - ha detto - e il problema è che non c’è nessuno che possa dare una mano a questa squadra che è completamente fuori registro. A Reggio Emilia ha fatto vedere solo palloni lunghi e li prendeva tutte il portiere. Si vedeva che non avevano un'idea di gioco. Non hanno le palle, non mettono il cuore".

“Con Moggi, Gudmundsson…”

Poi ha aggiunto. “Con uno come Moggi, Gudmundsson avrebbe risposto sui social? Moggi per dire un dirigente che sapeva gestire una squadra di calcio”.