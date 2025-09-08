"I lavori allo stadio Franchi stanno andando avanti e con la variante si potrà procedere concentrandosi sulla curva Fiesole, su metà Maratona e sulla tribuna lato nord. Gli incontri con la Fiorentina sono continui, per tanti motivi diversi tra cui proprio il Franchi".

Question time

A dichiararlo è stato l'assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini rispondendo in Consiglio comunale ai question time di Guglielmo Mossuto della Lega e Dmitrij Palagi di Spc.

“Partiti gli interventi al Padovani”

“Non appena il cronoprogramma sarà ultimato lo presenteremo” mentre nel frattempo "sono partiti gli interventi per il Padovani. La volontà è quella di usare il futuro stadio, per partite di livello molto alto. Potremo ospitare le partite della Nazionale femminile e partite europee, mentre la Nazionale maschile potrà giocare al Franchi".