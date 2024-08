Due rinforzi ancora da trovare per il centrocampo e un big da sistemare. Fiorentina in ritardo specialmente sulla linea mediana

La Fiorentina ha bisogno ancora di almeno due rinforzi per la propria linea mediana.

I canali aperti ma non chiusi

Al netto di quella che sta diventando una sorta di telenovela (Tessmann), nel corso di questi mesi di mercato, il club viola si è avvicinato a Bove della Roma, Lovric dell'Udinese, Vranckx del Wolfsburg e Thorsvedt del Sassuolo, senza riuscire, almeno per il momento, a trovare un accordo.

Linea sguarnita

Sta di fatto che Palladino, a dieci giorni dall'inizio del campionato, si ritrova ad avere a disposizione Mandragora, Bianco e l'adattato Barak per giocare come centrali nella sua linea a quattro.

E c'è anche da sistemare Amrabat

Ma a tutto questo c'è da aggiungere anche il fatto che c'è da trovare una destinazione per Amrabat, il che comporta un aggravio di lavoro non indifferente per i dirigenti viola. Ecco, quando c'è chi dice che la Fiorentina è in ritardo con la costruzione della squadra, allude in primo luogo alla situazione del centrocampo.