Tessmann: Pradè aspetta fino a domani. O qualcuno va nella direzione dell'altro oppure...

Ore convulse. Sono quelle vissute per Tanner Tessmann, centrocampista che la Fiorentina sta trattando da diverse settimane e con il quale l'operazione si è incagliata per via delle commissioni richieste dagli agenti del giocatore.

Fino a domani

L'americano si avvicina e si allontana da Firenze come uno yo-yo. Nella serata di ieri si è mosso qualcosa ma il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, è orientato ad aspettare fino a domani per avere un cenno positivo alla risoluzione della vicenda, altrimenti lo strappo potrebbe essere definitivo.

O qualcuno si smuove o…

In sostanza, i due milioni richiesti dai procuratori sono ritenuti troppi in relazione ai sei che la Fiorentina è chiamata a sborsare con il Venezia per il cartellino del centrocampista. Qualcuno dovrà muoversi nella direzione dell'altro, altrimenti non verrà chiuso l'affare.