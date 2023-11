Sarri: "Se la colpa è mia sono pronto a lasciare. Lotito deve fare qualcosa di pesante"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato la sconfitta contro la Salernitana, mettendosi lui stesso in discussione:

Mai banale Sarri

“Non so cosa abbia intenzione di fare il presidente. Se fossi nei suoi panni farei qualcosa di pesante, che rompa l’inerzia. Ritiri? Sono contrario, spesso sono un palliativo. La squadra ha perso personalità e iniziativa. Abbiamo fatto un gol al 43′ e siamo rientrati in campo come se volessimo aspettare e gestire per 50 minuti. È un qualcosa che non va bene e non rientra nelle nostre caratteristiche. C’è qualcosa che non funziona”.

Parole forti

Sarri ha poi ammesso: “Se fossi certo che la colpa è mia – e non lo sono – andrei subito via. Siccome non riesco a capire dove possa essere il mio cambiamento rispetto all’anno scorso, mi viene difficile. Preparo le gare allo stesso modo, le idee sono le stesse. Anzi, quest’anno sono molto più pressante perché mi sembra ci sia maggior necessità di stare sul pezzo. Se poi nei prossimi giorni farò una valutazione e capirò che la colpa è mia, mi prenderò le conseguenze e dirò al presidente di cambiare”.