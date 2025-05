Il tecnico dell'Italia Under 19 Alberto Bollini ha parlato ad un evento incentrato sulla Serie B al quale erano presenti vari media, tra cui Fiorentinanews.com. L'allenatore, in passato anche tecnico della Fiorentina Primavera, si è espresso anche su alcuni calciatori di proprietà viola.

‘Martinelli e Fortini? Bravissimi e professionali, di grande personalità'

“Andare in prestito per un giovane è importante, certe scelte spesso vengono fatte in base agli aspetti economici, ma è essenziale capire il miglior percorso per ogni ragazzo. Anche l'ambiente fa la differenza, serve poi che un ragazzo vada a giocare dove può avere tanto spazio. Martinelli e Fortini sono bravissimi, come ragazzi in primis e come professionalità. Martinelli l'avevo visto già quando lo allenava Aquilani, mi colpì la sua spavalderia, personalità e capacità di lettura, poi si è confermato con noi, dimostrandosi molto bravo e molto legato alla maglia azzurra. Fortini si è consolidato e affermato in un campionato difficile come la Serie B, è uno dei giocatori che tenta più il dribbling, è efficace nello sviluppo offensivo ed è stato uno dei punti di forza nella mia nazionale, sono molto contento della sua crescita. Pronto per la Serie A? Non posso stabilirlo io”.

‘Ndour ha le caratteristiche della mezzala moderna’

“Di Ndour ho un ricordo bellissimo, è venuto con noi sono in Under 19 sono nella parte finale del percorso che aveva portato all'Europeo. Quando si ha una buona abilità tecnica abbinata a quella struttura fisica, con parametri atletici così importanti può giocare in tanti ruoli: la mezzala moderna che interpreta le due fasi potrebbe esaltare le sue caratteristiche”.