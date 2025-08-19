Per rinforzare il reparto offensivo la Fiorentina guarda in Francia: trattativa avanzata per un giovane del Monaco

C'è un nuovo nome per il reparto offensivo della Fiorentina. Il club viola continua a cercare un alternativa a Kean e Dzeko, oppure un trequartista da schierare alle spalle della prima punta, magari insieme a Gudmundsson all'interno di un 4-3-2-1. In attesa di novità sul fronte Beltran, il club viola ha sondato un profilo in Francia.

Trattativa avanzata

Si tratta di George Ilenikhena, classe 2006 attualmente in forza al Monaco. Secondo Gianluca Di Marzio la trattativa è in corso da diversi giorni, e le parti sono in continuo contatto per un possibile prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore ci sono anche altri club, ma la Fiorentina spinge per trovare l'accordo. Nel 2024, per acquistarlo dall'Anversa il Monaco spese 20 milioni.