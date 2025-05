FOTO - Assente a Roma, ma operativo sul campo: Dodô sfreccia verso la semifinale di ritorno contro il Betis. Obiettivo fissato

La Fiorentina, oggi a Roma, dovrà fare ancora una volta a meno di Dodô. Il terzino brasiliano è stato operato da poco; necessario un intervento per appendicite, perfettamente riuscito, che ha richiesto qualche settimana per tempi di recupero. Ma il numero 2 viola non molla e fissa l'obiettivo: giovedì.

Dodô fissa l'obiettivo: vuole esserci contro il Betis

Dodô, rimasto a Firenze, è al Viola Park ad allenarsi. Il brasiliano ha pubblicato un video sulle sue storie di Instagram dove è tornato a correre in campo. L'obiettivo è chiarissimo: esserci contro il Betis per puntare alla finale di Breslavia e contribuire al finale di stagione.

Ecco alcune istantanee del video: