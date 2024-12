Spinazzola IN, Biraghi OUT: ma con Parisi ne restano sempre tre. E se l'ex Roma venisse provato "alla Bove"?

E' dalla scorsa settimana, ovvero quella del caos creato intorno a Biraghi, scintilla accesa da Palladino in conferenza stampa e poi fatta esplodere dal procuratore Giuffredi, che per il mercato di riparazione di gennaio si parla di Leonardo Spinazzola.

L'affidabilità di Spinazzola

L'attuale esterno sinistro del Napoli, in questa stagione 264 minuti in Serie A e 253 in Coppa Italia, sta trovando evidentemente pochissimo spazio con Antonio Conte, allenatore che, una volta trovato il suo undici ideale, difficilmente cambia idea. In realtà, Spinazzola aveva iniziato la stagione da quasi-titolare, prima che il suo rendimento calasse sulla scia di quanto gli è successo negli ultimi anni. L'infortunio al tallone d'Achille in quel Belgio-Italia dell'estate 2021 ha probabilmente compromesso la definitiva esplosione della sua carriera. Ma a Firenze - tuttavia - potrebbe rilanciarsi.

Affare triplo?

Palladino, a Monza, utilizzava tanto esterni a tutto campo con caratteristiche molto vicine a quelle dell'ex Atalanta e Roma, fra le altre. Il fatto è che in Viola il tecnico campano si è sentito “costretto”, più che altro dai risultati, a passare alla difesa a quattro, una linea dove il buon Spinazzola non rende quanto a svolgere il quinto di centrocampo. Dunque, è un SI' o un NO per Spinazzola a Firenze? Diciamo che dipende dalle condizioni del club di De Laurentiis. E non solo. Biraghi non ha più mercato, giammai dopo il polverone uscito dal Viola Park, mentre il club campano vorrebbe impacchettare nella trattativa anche Folorunsho, trequartista dall'indubbia qualità balistica che però sembra essersi spento dopo il disinteresse di Conte. Palladino, invece, aveva richiesto l'ex Bari e Verona già in estate.

Spinazzola “alla Bove”

In tutto ciò, non va dimenticato Fabiano Parisi. Il terzino sinistro di riserva della Fiorentina ha saputo fare la voce grossa contro il LASK dopo le malsane uscite del suo procuratore. Il club di Commisso, che lo aveva pagato ben 10 milioni, ci vuole puntare e il tecnico è d'accordo. Quindi… se avvenisse effettivamente il cambio Spinazzola x Biraghi, la Fiorentina si ritroverebbe ancora con tre ‘TS’ per un solo ruolo (ma due competizioni). Però, se Spinazzola venisse provato “alla Bove”… ci avete pensato? Un'idea tattica che potrebbe stuzzicare il palato di mister Palladino, ancora alla ricerca dei precedenti equilibri dopo il malore di Edo.