L'Empoli di Fabrizio Corsi cerca un allenatore e prova a fare lo sgambetto al Cesena

Nelle ultime settimane con l’accostamento di Davide Nicola al Cagliari, che nei prossimi giorni dovrebbe trovare l’accordo con il club sardo e sancire il suo addio, l’Empoli di Fabrizio Corsi è corso ai riparti sondando vari profili per sostituire l’ex Salernitana. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da GianlucaDiMarzio.com in queste ore il club azzurro ha incontrato Roberto D’Aversa.

Il nuovo allenatore era promesso ad una squadra di Serie B

Secondo quanto riportato l’Empoli, con l’acqua alla gola, avrebbe cercato di stappare l’ex tecnico del Lecce al Cesena, neopromosso in Serie B. Se fino a qualche giorno fa sembrava mancasse l’annuncio dell’arrivo di D’Aversa al Cesena, nelle ultime ore la situazione è totalmente cambiata: la trattativa tra il tecnico ed la squadra romagnola era ai dettagli, ma la prospettiva di poter allenare ancora un società di Serie A alletta molto.

L'idea di allenare l'Empoli alletterebbe il tecnico

La situazione pare comunque esser chiara, con il Cesena che di fatto non opporrà alcuna resistenza: D’Aversa, che aveva un'intesa da formalizzare con il Cesena, si era lasciato uno spiraglio prima della firma con gli emiliani nel caso in cui un club di Serie A avesse mostrato interesse nei suoi confronti. Se dovessero trovare un'intesa, a quel punto sarebbe lui il successore di Davide, ormai pronto a sbarcare in Sardegna al posto di Ranieri.