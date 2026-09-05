Mandragora: "Grandissima emozione il gol ma anche un dispiacere perché una parte del mio cuore è rimasto a Firenze. Ringrazio i tifosi viola"

L'ex centrocampista viola Rolando Mandragora, andato al Torino pochi giorni fa e subito decisivo oggi contro i viola con il suo gol dalla distanza, è intervenuto a DAZN nel dopogara.

“Devo ringraziare i tifosi viola"

Mandragora ha prima commentato i cori dei suoi ex tifosi per lui: "Sto provando un mix di emozioni. Prima devo ringraziare questa gente per il bellissimo tributo. Grazie a tutti e in particolare alla Curva Fiesole. Ringrazio i tifosi per il tributo. Qui ho lasciato parte del mio cuore"



“Sono andato al Torino perché…”



E sul gol realizzato contro la Fiorentina e la scelta del Torino ha dichiarato: "Una grandissima emozione, ma anche un dispiacere perché ho lasciato parte del mio cuore qua a Firenze. Bello ma allo stesso tempo difficile. Perché ho scelto il Torino? Avevo lasciato qualcosa in sospeso e volevo riprenderlo. Voglio lottare con i compagni per fare un'annata positiva".