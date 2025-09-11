Dopo il trasferimento del suo assistito all’estero questo pomeriggio Giuseppe Galli, procuratore tra gli altri dell’ex centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, ha rilasciato una breve intervista ad Okcalciomercato.it per spiegare motivazioni della scelta di partire per la Grecia. Questo un estratto:

“Il Paok è una di quelle squadre che ha dimostrato fortemente di assicurarsi Bianco. E’ una scelta particolare per la sua carriera, ma sono contento di questa soluzione perché i bianconeri sono una delle una big del calcio greco che gioca anche l’Europa League: questa esperienza servirà sicuramente per crescere ed immagazzinare esperienza. Sono sicuro che farà bene”.

“Qualcuno in Italia lo voleva, ma la Grecia è il posto perfetto per lui”

Ha anche aggiunto: “Se In Italia era stato cercato da qualcuno? Lo deve chiedere agli addetti ai lavori (ride, ndr). Se va a leggere un articolo prima di Monza-Como, vedrà cosa ha detto Fabregas su Alessandro. Ma siamo contenti della scelta di andare al Paok. Nel calcio di oggi, l’italiano deve capire che deve guardare anche all’estero perché le liste sono sempre ristrette“.

“La Fiorentina ha fatto grandi cose quest'estate, darà filo da torcere a molti”

Ha poi chiosato con un breve commento sulla Fiorentina di Stefano Pioli: “I viola quest’estate hanno fatto un grande mercato, sia per quello che riguarda le entrate ma soprattutto le grandi riconferme. E non dimentichiamoci l’ottimo allenatore che quest’anno avranno in panchina: sono sicuro che quest’anno i viola daranno filo da alle big“.