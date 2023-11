Corriere dello Sport-Stadio: Al Franchi non vorrete mica anche il tetto?!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Un’ora Nzola ti vorrei”. Sottotitolo: “Solo un gol in 15 partite Giocano Pierozzi e Comuzzo”. Sommario: “Italiano si aspetta una risposta dall’ex Spezia che ha segnato l’unica rete il 2 ottobre al Cagliari In Serbia difesa baby. Spazio a Maxime Lopez”.

C'è un articolo intitolato: “Fiorentina, caccia alla goleada”.

Spazio alle dichiarazioni: “Italiano mette in guardia ”Non è un allenamento". Altre parole del tecnico: “Quando siamo in fiducia siamo un’altra squadra, ma ora tutti siamo chiamati a dare di più”.

Si parla del rifacimento dello stadio: “Al Franchi non vorrete mica anche il tetto!”. Ovvero: “Maratona e Ferrovia restano scoperte: fuori dal progetto”. Di spalla un commento intitolato: “La toppa delle toppe”.