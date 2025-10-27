Non solo Thuram, l'Inter perde anche un centrocampista in vista della Fiorentina
Tegola in casa Inter in vista della partita contro la Fiorentina. Chivu perde anche Mkhitaryan dopo il forfait che ha dovuto dare Thuram per la partita di mercoledì contro i viola.
Altra tegola per Chivu
L'armeno si era infortunato nel match contro il Napoli e in casa nerazzurra si attendevano gli esami medici che hanno definito meglio il suo problema fisico, che lo terrà fuori almeno per una settimana.
Il comunicato dell'Inter
“Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima”.
