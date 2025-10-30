Adani celebra uno dei mattatori di Inter-Fiorentina: "Fa un gol come se passeggiasse in Duomo"

La sconfitta di ieri della Fiorentina contro l'Inter ha portato con se molte, le ennesime, polemiche in casa viola. La prestazione messa in campo dalla squadra di Stefano Pioli, nonostante si trovasse davanti a se una delle squadre più forti d'Europa, non ha convinto i tifosi, che nei commenti si sono scagliati contro società ed allenatore. Ma c'è qualcuno che ha voluto comunque sottolineare la prestazione dei padroni di casa.

Durante la puntata di ieri sera della Domenica Sportiva, il doppio ex della sfida Daniele Adani ha voluto comunque sottolineare la prestazione di uno dei protagonisti della vittoria dei nerazzurri: il croato Petar Sucic.

"Il Napoli ha un grande rendimento grazie al suo allenatore, ma il valore dell'Inter non è paragonabile a nessuna squadra in Italia. Nonostante le assenze di Mkhitaryan ed il mancato utilizzo di Frattesi, di cui nessuno parla, i nerazzurri ieri hanno scoperto un altro grande giocatore: Peter Sucic”.

“Il gol contro la Fiorentina è qualcosa di clamoroso e lui non si emoziona neanche"

Ha anche aggiunto: “Il centrocampista croato, autore ieri di un’ottima prestazione, è un giocatore che rievoca alcuni dei suoi più grandi connazionali: nomi come Prosinecki e Boban, giocatori che univano irriverenza e classe. Hanno un modo di far calcio che solo loro conoscono. Sucic non si emoziona e fa un gol come se stesso passeggiando in Duomo. Questa è una grande chiamata di Piero Ausilio".