La notizia peggiore della settimana è stata sicuramente quella relativa ad Albert Gudmundsson, che per colpa dell'osso sacro guarderà ancora una volta i compagni da fuori. Una stagione tormentata, per usare un eufemismo. L'islandese confida nella prossima pausa Nazionali, scrive La Nazione, per potersi rimettere a disposizione: si parlerebbe comunque di fine marzo.

Un po', un bel po', prima è previsto il rientro invece di Adli anche se sul francese il quadro non è chiaro: dopo il rosso dell'Olimpico non si è più visto, causa distorsione alla caviglia. Palladino ha parlato di un ritorno alla corsa sul campo per lui ma l'ipotesi più verosimile è quella di rivederlo per il match d'andata con il Panathinaikos, del prossimo 6 marzo.