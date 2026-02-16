Pruzzo: "Quando ti devi salvare servono anche atteggiamenti così così, ma occhio ai colpi di coda degli arbitri. Conference? Un'opportunità"
L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio, intervenendo su vari aspetti di casa viola di queste ore.
Sulla Conference
“Per me la Conference è una grande opportunità per la Fiorentina, che può concludere la stagione in modo buono se riesce a salvarsi. Potresti vincerla e dedicare la coppa a Commisso. Ma non è che svolti la stagione”.
Sulle simulazioni
“Quando ti devi salvare hai bisogno di tutto, anche di atteggiamenti così così. Ma vista la situazione degli arbitri in questo momento io starei attento ai loro colpi di coda in questo finale di stagione”.
