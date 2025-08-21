L’allenatore fiorentino Gabriele Cioffi è intervenuto a Radio Bruno soprattutto per commentare l’acquisto di Roberto Piccoli da parte della Fiorentina, giocatore che ha gestito a Verona.

‘Piccoli un ragazzo con ambizione e cultura del lavoro’

"Piccoli è l’ennesimo acquisto azzeccato dalla Fiorentina negli ultimi due anni. Credo che l’ambizione dei viola sia competere per vincere nelle tre competizioni in cui è impegnata, quindi definirei Piccoli un co-titolare. È un ragazzo con ambizione, valori e cultura del lavoro. Quando allenavo il Verona si rivelò essere un acquisto estremamente azzeccato, e da quella stagione è migliorato tantissimo”.

‘Piccoli e Kean? La differenza la farà il lavoro di Pioli’

“Per caratteristiche è molto simile a Kean, li vedo due prime punte, non vedo una convivenza facile. Sono due giocatori con caratteristiche simili, che si pestano i piedi, è importante la relazione che si creerà tra i due nel quotidiano: la differenza la farà il lavoro di Pioli. Credo che il tecnico viola abbia spostato il focus dalla Conference, dando aspettative e obiettivi alti alla squadra, di conseguenza quelle che erano partite insidiose come quella di stasera non lo saranno più”.