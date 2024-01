Grazie alla vittoria ai rigori contro il Bologna, la Fiorentina ha staccato il pass per la semifinale di Coppa Italia. Su Twitter il giornalista Maurizio Pistocchi ha detto la sua sul format del torneo e su questa edizione: “La Coppa Italia ha un format antisportivo, fatto su misura dalle reti tv per portare avanti senza grandi rischi le big. Le TV pagano a caro prezzo i diritti, per avere le big che garantiscono grandi ascolti”.

“Quest'anno però - scrive Pistocchi - le cose sono andate sorte, e con l'eliminazione di Inter, Milan e Napoli in semifinale ci saranno Fiorentina, Atalanta, Lazio e Juventus. Ai piani alti di Cologno Monzese fanno tutti il tifo per la Juve che è, ovviamente, candidata numero uno alla vittoria finale”.