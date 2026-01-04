Le parole di David De Gea arrivano anche al media ufficiale della Fiorentina: "Fanno tanto bene queste vittorie, avremmo meritato anche le partite scorse ma il calcio è così. A volte non si vince pur meritando come oggi. La squadra voleva vincere a tutti i costi, ha continuato ad attaccare. Sono felicissimo per tutti, compagni, tifosi e società. Sappiamo che la strada è lunga, sono qui per dare una mano alla squadra, so che hanno bisogno di qualche parata, oggi ne ho fatta una e subito dopo abbiamo fatto gol. Un finale perfetto.

Se tutti individualmente fanno un passettino avanti, la squadra migliora subito. Abbiamo creato tante occasioni nelle ultime gare, oggi è arrivato il premio del gol nel finale. Una felicità immensa in un momento di gran difficoltà.

Quando si fanno bene le cose, normalmente arrivano le vittorie. Stiamo lavorando tantissimo e il calcio di solito ti premia, prendiamo fiducia ora perché non è facile stare là sotto e perdere partite. Ci aspettiamo ora di andare con la testa libera a Roma per vincere".