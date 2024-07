Il promesso sposo della Fiorentina: Il giocatore che scalpita per raggiungere Firenze

Uno dei nomi più caldi in questa fase di mercato per la Fiorentina è quello di Kristian Thorstvedt. Il norvegese si è avvicinato molto alla possibilità di vestire la maglia, è una sorta di promesso sposo del club di Commisso.

Il jolly norvegese sta scalpitando per raggiungere Firenze, mettersi a disposizione di Palladino e continuare a giocare in Serie A. C’è ancora qualcosa da limare dal punto di vista economico con la sua società di appartenza, il Sassuolo, ma la sensazione è che l’affare, prima o poi, vada in porto.