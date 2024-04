La Fiorentina del futuro? La base su cui appoggiarsi a lungo. Un centrocampo da rimodellare e Bonaventura...

La Fiorentina del futuro? Una prima traccia di quel che sarà prova a darla stamani La Gazzetta dello Sport.

Una base su cui appoggiarsi a lungo

Oltre al fatto che l'uomo-chiave sarà Beltran con Gonzalez dato per partente, la 'rosea' sottolinea come la base su cui appoggiarsi a lungo sarà costituita da Kayode, scoperta di quest'anno, Parisi recentemente acquistato dall'Empoli e Ranieri, altro prodotto del settore giovanile viola. Il tutto mentre Bonaventura è vicino al rinnovo (sul quotidiano sportivo non si specifica se attraverso l'allungamento automatico in base alle presenze, o attraverso una trattativa diretta).

Il centrocampo cambia volto

Il centrocampo dovrà essere rimodellato giocoforza, per il mancato riscatto di Arthur e Lopez e il fine contratto di Duncan.