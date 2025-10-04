Galloppa: "Un punto importante contro una squadra più fisica. La sosta ci aiuta a recuperare tutti gli assenti"

Daniele Galloppa, mister della Fiorentina Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del pareggio dei suoi ragazzi contro l'Hellas, arrivato oggi pomeriggio, per 1-1.

Sulla partita

“Ci sono aspetti positivi, noi siamo partiti molto bene poi abbiamo trovato una squadra più fisica, con ragazzi più grandi, e abbiamo sofferto il loro ritorno. Possiamo far meglio sulla gestione delle palle anche quando siamo in vantaggio, e sbagliandone tante si dà fiducia all'avversario. La sensazione è che nel finale ne avessimo più di loro, potevamo portare a casa i tre punti, ma è comunque un punto importante”.

Sulla sosta in arrivo

“La sosta ci fa bene, abbiamo recuperato tanti ragazzi da poco come Puzzoli, Keita, Bertolini e Konè: così avremo modo di lavorare col gruppo completo e farci trovare pronti per le prossime gare”.