Il centrocampista della Fiorentina Danilo Cataldi ha parlato anche a Sky Sport: “Il Panathinaikos è una buona squadra, ci metterà in difficoltà. Ma noi cercheremo di sfruttare la vittoria contro il Lecce per affrontarla meglio domani. La competizione è differente, ma ritrovare i tre punti ci dà certamente una grande mano”.

“Conference? Speriamo sia l'anno buono. Eppure…”

Sulla Conference: “Parlando coi ragazzi che sono stati qui in questi anni, anche con staff e magazzinieri, ho capito che negli ultimi due anni è sempre mancato qualcosa. Speriamo che sia l'anno buono. Le qualità per vincerla? Sì, le abbiamo. Ma il campo è primo giudice e l'anno scorso la Fiorentina ha comunque perso una finale da sfavorita. Quindi vediamo”.

CRITICHE. “Le critiche fanno parte di questo lavoro, lo sappiamo. Quando le cose non vanno bene la gente vuole di più, è normale, ma noi stessi per primi. Quando non trovi i risultati devi dare qualcosa in più, penso che col Lecce l’abbiamo dato. Forse non abbiamo espresso un gran calcio, ma in quel momento ci serviva il risultato. Vediamo se riusciamo a proseguire questa piccola striscia, domani è sicuramente un test importante”.

