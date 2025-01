UFFICIALE: Un attaccante viola in prestito cambia maglia, ecco la formula del nuovo trasferimento

Adesso è anche ufficiale: Fallou Sene è un nuovo giocatore del Lecco. L'attaccante classe 2004 di proprietà della Fiorentina si trasferisce in Serie C in prestito dopo aver giocato, sempre in prestito, la prima parte di stagione al Frosinone, collezionando solo 5 presenze.

Questo quanto si legge nel comunicato ufficiale: “La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive di Fallou Sene, classe 2004, attaccante senegalese, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025”.