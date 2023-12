Vlahovic sbaglia un calcio di rigore, ma la Juventus la spunta comunque sul Monza in modo rocambolesco. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il primo anticipo di questa prima giornata di Serie A, con la Juventus che ha vinto 2-1 in casa del Monza. Da segnalare al 11' per i bianconeri l'errore dal dischetto dell'ex attaccante della Fiorentina Vlahovic, che si fa parare un rigore da Di Gregorio e anche la seguente ribattuta. Ma dopo un minuto, sul conseguente calcio d'angolo, segna di testa Rabiot per il vantaggio della Juventus. La partita si riapre al 91' con Carboni, autore di tiro-cross che si deposita in porta. Ma due minuti dopo Gatti raccoglie in area un pallone e sigla il definitivo 2-1 per la Juventus. La squadra di Allegri sale così momentaneamente in testa alla classifica a quota 33, aspettando l'Inter che giocherà domenica sera a Napoli

Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A: Juventus 33, Inter 32, Milan 26, Napoli 24, Roma 21, Bologna 21, Atalanta 20, Fiorentina 20, Monza 18, Frosinone 18, Lazio 17, Torino 16, Lecce 15, Sassuolo 15, Genoa 14, Udinese 11, Cagliari 10, Empoli 10, Verona 9, Salernitana 8.